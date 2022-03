Wellness für Badmöbel

In einer Wohlfühlumgebung wie dem Bad sind Möbel mit ökologischen Oberflächen gefragt. Hesse Lignal hat dafür das Wetprotect-Oil im Programm, ein Naturöl gemischt mit modifizierten Alkydharzen. Es imprägniert Holzfasern besonders gut und schützt so den Untergrund nachhaltig vor Feuchtigkeit. Das dünnflüssige Öl dringt tief in die Oberfläche ein und bewirkt eine Anfeuerung des Holzes. Zudem ist die geölte Oberfläche antistatisch. Das Öl ist auch für Treppen und Küchen in allen gängigen Holzarten verwendbar. Es wird mit Spachtel, Pinsel, Rolle oder Schleifvlies satt aufgetragen. Nach der Einwirkzeit wird der Überschuss abgenommen. Das Wetprotect-Oil ist Decopaint-konform, vegan und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 73-1 (Sicherheit von Spielzeug), DIN 53160 Teil 1 und 2 (Speichel- und Schweißbeständigkeit). Je nachdem, ob das Wetprotect-Oil für sich alleine oder in Kombination mit anderen Hesse-Ölen eingesetzt wird, erfolgt ein ein- bis zweimaliger Auftrag.

Hesse GmbH & Co. KG

59075 Hamm

Tel. +49 2381 96300

www.hesse-lignal.de