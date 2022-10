Wasser mit Anspruch

Der Hausgeräte-Anbieter BSH hat eine neuartige Küchenspüle im Programm: Der Boden des Beckens lässt sich heben und senken, aus der Armatur fließen sechs Sorten Wasser nach Wahl.

Die Kochinsel ist im modernen Raumdesign sehr beliebt. Für dieses multifunktionale Küchenelement bietet BSH das Spülbecken Waterbase der Marke Solitaire an, dessen Boden motorisch auf- und abbewegt werden kann. Hochgefahren ist der Boden mit der Arbeitsfläche bündig, trotzdem kann über die Armatur Wasser entnommen werden, das über eine Rille am Rand abfließt. Wird zum Spülen ein mehr oder weniger tiefes Becken benötigt, fährt der Boden touchscreen-gesteuert nach unten.

Zusätzlich hält die Hightechspüle sechs Sorten Wasser vor: normales und gekühltes Leitungswasser, sprudelndes Wasser mit viel oder wenig Kohlensäure, sowie 80 und 100 Grad heißes Wasser. Temperatur und Strahlstärke werden ebenfalls über das flächenbündige Touch-Display gesteuert. So können rund 4 Liter Sprudelwasser pro Stunde abgerufen werden. Der Vorrat an heißem bzw. kochendem Wasser beträgt ca. 2,8 Liter. Ein integriertes Filterelement sichert die Wasserqualität. In der Armatur verbergen sich zwei Leitungen: Eine für Leitungswasser und eine für aufbereitetes Wasser. Die Armatur ist um 170° schwenkbar.

Die Waterbase ist über eine eigene App sogar online: Diese zeigt z. B. an, wann ein Austausch des Filters nötig ist. Auch die Nachbestellung der CO2-Zylinder für das Sprudelwasser erfolgt über die App. Zudem kann per Netzverbindung die Software der Waterbase immer aktuell gehalten werden.

