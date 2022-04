Von Schreinern für Schreiner

Die Firma Q-Holz aus Bichl bietet Tischlern und Schreinern ein breites Sortiment von Zulieferprodukten ausgewählter Lieferanten.

Ein guter Tipp unter Kollegen kann wertvoller sein als der Blick in einen Katalog, denn dahinter stehen fachliche Erfahrung und Verständnis für unser Handwerk. So versteht sich das Team von Q-Holz um Schreinermeister und Geschäftsführer Kaspar Orterer und Schreinermeister Bernd Schuster als Zulieferer und Partner zugleich. Dabei stehen Nutzwert und Qualität sowie die Leistungsfähigkeit und Beständigkeit der sorgfältig ausgesuchten Partnerfirmen im Vordergrund. Das Angebot gliedert sich in den täglichen Werkstattbedarf sowie traditionelle und zeitlose Tische, Stühle und Fußböden. Im Werkstattprogramm finden sich unter anderem Produkte zur biologischen Oberflächenbehandlung, Lacke, Leime und Kleber, ausgewählte Beschläge, Schleifmittel und Kanten sowie Schubladen und Schubladeneinsätze nach Maß. Bei Fragen zu technischen Abläufen, zur Oberflächenbehandlung in der Praxis oder Erfahrungen mit einzelnen Produkten aus dem Lieferprogramm steht das Team von Q-Holz kurzfristig mit fachkundiger Hilfe zur Verfügung. Darüber hinaus ist man ständig auf der Suche nach neuen Produkten, die das Potenzial haben, die Arbeit zu erleichtern und Fertigungsabläufe zu verkürzen.