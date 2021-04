Wolter liefert Möbelfronten in allen Variationen

Wolter Lackfronten bietet sich als verlängerte Werkbank an, wenn es um individuelle Sonderanfertigungen, Kleinserien oder Einzelobjekte geht. Das Unternehmen erfüllt sowohl die Anforderungen der qualitätsgewohnten Küchenindustrie als auch die exklusiven und individuellen Wünsche von Möbeltischlern und Innenausbauern. Ab Stückzahl 1 fertigt Wolter mit 35 Mitarbeitern am Standort Vlotho neben einer breiten Produktpalette an Standards auch Besonderheiten: furnierte Fronten, Oberflächen in Steinoptik aus echtem Schiefer oder mineralischem Sandstein sowie handgefertigte Unikate in Metalloptik. Jede technisch machbare Abmessung ist möglich, in Zusammenarbeit mit dem Kunden auch Sonderfräsungen oder neue Türformen. Die Standardfarbpallette besteht aus drei Oberflächenarten: Hochglanz (geschliffen und poliert), Matt und Struktur. Auch Sonderfarbtöne werden dem Kundenwunsch entsprechend umgesetzt. Neu im Programm ist ein Supermattlack im Zweischichtaufbau mit einem Glanzgrad von 3 bis 5 Prozent.

