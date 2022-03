Trotzt Wind und Wetter

Der neue Einhängeverbinder Duo 30 in Edelstahl von Knapp hält Blenden, Leisten, Abdeckungen, Profilbretter Paneele und Verkleidungen zusammen. Er ist außen wie innen verwendbar, denn extreme Witterung und selbst Salzwasser können ihm nichts anhaben. Damit bietet sich der Beschlag neben dem Möbelbau und für Fassadenverkleidungen auch für den Yacht- und Schiffsbau an. Der Verbinder eignet sich für alle Hölzer, Holzwerkstoffe und Kunststoffe. Er besteht aus zwei identischen, runden Stanzprägeteilen mit Hakenlaschen, die am Rand je drei kleine Spitzen aufweisen. Diese drücken sich in den Rand des Bohrloches ein. Damit positionieren sie den Verbinder und verhindern ein Verrutschen beim Verschrauben. Der Verbinder lässt sich mit Senkkopf- oder PH-Schrauben verschrauben und zusätzlich oder alternativ verkleben, optional auch mit einer Aushängesperre.

