Der Spezialist für Dämpfungstechnik Zimmer präsentiert sich in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Holz-Handwerk. Eines der Highlights wird der neue Online-Shop sein. Unter www.zimmer-softclose.com bietet der Hersteller seine Produkte auf dem deutschen und internationalen Markt an: automatische Selbsteinzugssysteme für leises und sanftes Schließen. Unterteilt in einen B2B- und B2C-Bereich bietet der Online-Shop dem privaten Käufer oder Firmenkunden außerdem fachliche Beratung und Einweisung per Mail und Telefon. Auch ein Versandkostenrechner ist auf der Webseite integriert. Durch den Online-Direktverkauf ist es möglich, schnell und flexibel einzelne Dämpfer auch direkt per Smartphone oder Tablet zu bestellen. Damit verkürzt sich die Lieferzeit deutlich.

Halle 12, Stand 730

Zimmer GmbH

77866 Rheinau

Tel.: (07844) 9110-0, Fax: -6199

www.zimmer-group.de

7. März 2020