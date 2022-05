Sofort belastbar

Mit Quick-Set bietet Knapp einen sofort belastbaren Holzverbinder auf Dübelbasis an. Er kann in Standardbohrungen eingebracht und sofort belastet werden. Zudem ist er selbstspannend, kommt ohne Exzenterspannung aus und lässt sich daher unsichtbar montieren. Der Verbinder besteht aus einem Kunststoff- und einem Metallteil und steht in zwei Versionen – 5 und . 8 mm – zur Verfügung. Der 5-mm-Schraubbolzen ist mit 7,5 und 11 mm Gewindelänge erhältlich, der 8-mm-Schraubbolzen mit 8 und 26 mm Gewindelänge. Während sich die 5-mm-Version für Reihenlochbohrungen anbietet, eignet sich die 8-mm-Version für Dübelbohrungen sowie für die Verbindung von Mittelseiten ab 16 mm Stärke. Die 26 mm lange Verbindervariante eignet sich speziell für Verbindungen, die höheren Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. im Treppenbau. Dank Quick-Set lassen sich zerlegt transportierte Möbelteile erst vor Ort verleimen.

