Die Optik stimmt

Die H. Schubert GmbH aus Wettringen schafft mit den vielfältigen Oberflächen der Marke Imi Surface Design kreative Lösungen für den Innenausbau.

Seit über 20 Jahren setzt die H. Schubert GmbH mit der Marke Imi Surface Design stetig neue Impulse für den kreativen Innenausbau. An Stellen, wo Baumaterialien im Original nicht oder nur sehr aufwendig eingesetzt werden können, bietet Imi die passende Lösung für eine täuschend echte Optik an: Von der flexiblen Variante mit Schichtstoffträgern bis zu wasser- oder feuerbeständigen Versionen, sind fast alle Ideen realisierbar. Imi bietet Architekten, Innenarchitekten sowie Tischlern und Schreinern Optiken in Beton, Rost, Metall, Altholz, Asphalt, Stein, Mamor, sowie Sand- und Kalkstein an, die sich hervorragend zur Gestaltung von Wänden, Decken und Böden oder für den Möbelbau eignen.

Imi-Produkte sieht man im Messe- und Ladenbau, aber auch in Hotels und in der Gastronomie sowie im privaten Wohnbereich. Alle lassen sich mit herkömmlichen Tischlerwerkzeugen bearbeiten. Für schnelle und einfache Verarbeitung mit dem Cuttermesser ist die Imi-Beton-Matte ideal, die auch hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit erfüllt: Sie besteht aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen ohne Zusatz von Chlor, Lösungsmitteln oder anderen bedenklichen Stoffen.

Tipp Zulieferer des Monats H. Schubert GmbH

48493 Wettringen

Tel.: (02557) 93774-0

www.imi-beton.com 

