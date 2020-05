Zimmer hat einen neuen Smooth-Dämpfer für Schiebetüren, Schränke, Schubladen und Klappen entwickelt. Er reduziert die Kraft zum Öffnen und Schließen gefühlt auf Null. Die Bewegung erfolgt sanft und flüsterleise. Fährt eine Schublade zu, so geschieht dies in einer Eleganz und Anmut in der Bewegung wie bei einem Servomotor – jedoch ist diese von Menschenhand geführt. Der Nachteil, dass die Bewegungsgeschwindigkeit (wie beim E-Antrieb typisch) vorgegebenen ist, entfällt, da der Mensch selbst die Bewegung bestimmt. Mehrere Gewichtsklassen lassen sich mit nur einer Dämpfervariante bewältigen. Der Dämpfer lässt sich in alle bereits vorrätigen Selbsteinzugseinheiten von Zimmer einbauen und kann natürlich auch als Einzelkomponente im Beschlag des jeweiligen Kunden eingesetzt werden. Der Beschlag ist bereits seit Februar 2020 in Serie und ist mit einer Dämpfung passend für alle Türgewichte von 15 bis 160 kg lieferbar.

