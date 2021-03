Zulieferer des Monats: Herning Massivholz

Herning Massivholz aus Dänemark stellt qualitativ hochwertige Massivholzprodukte für gewerbliche Verarbeiter her. Das Produktspektrum ist breit gefächert.

Herning Massivtræ A/S („Herning Massivholz“) wurde 1998 gegründet und hat sich seitdem nach eigenen Angaben zu einem der führenden europäischen Hersteller von exklusiven Massivholzarbeitsplatten für den Großhandel und Industriekunden entwickelt. Das Lieferprogramm umfasst Arbeitsplatten, Treppenstufen und -komponenten, Fenster- und Türkanteln usw. in über 25 Holzarten und wird laufend weiterentwickelt. Interessenten aus Deutschland melden sich direkt in Dänemark bei Vertriebsleiter Tobias Groenvald. Der spricht perfekt deutsch und betreut die Kunden aus der Bundesrepublik.