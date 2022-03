Maximal schmal

Zweifache Auszeichnung für Kinvaro T-Slim von Grass: Nachdem der ultra-schlanke Klappenbeschlag bereits im Frühjahr 2020 den Red Dot Award erhalten hatte, wurde er im Herbst 2020 mit dem German Design Award in der Kategorie »Excellent Product Design – Furniture« ausgezeichnet. Kinvaro T-Slim ist das schmalste Klappensystem, das Grass bisher entwickelt hat. Der Beschlag vereint puristische Ästhetik mit hoher Stabilität und benutzerfreundlicher Funktion. Er wird in die Korpus-Seitenwand eingefräst und fügt sich dadurch nahezu unsichtbar in das Möbelstück ein. Damit eröffnet der Beschlag neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Oberschrank. Neben der Ästhetik profitiert auch der Stauraum von der integrierten Bauweise, der nun vollständig, ohne Verlust durch den Beschlag, genutzt werden kann.

