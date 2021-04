Sockelleisten aus Holz, maßgefertigt von Mafi

Ob bewusst betont oder dezent und zurückhaltend – Sockelleisten sind ein funktionales Bauelement, das mehr als nur marginale Aufmerksamkeit verdient. Der Holzbodenhersteller Mafi fertigt Sockelleisten in verschiedenen Profilen an. Stets im Design des jeweiligen Holzbodens bietet Mafi fünf Profilvarianten an: Von rund bis eckig, von hoch bis niedrig ist alles dabei. Neu im Programm ist eine wandbündige Sockelleiste. Der Platz für die Leiste wird mithilfe eines Profils beim Verputzen der Wand ausgespart. Anschließend wird die Leiste mit dem zuvor eingefügten Profil verklebt, wodurch sie nicht frei im Raum steht, sondern bündig mit der Wand abschließt. Auf diese Weise bildet die Sockelleiste einen harmonischen Übergang zwischen Boden und Wand. Genau wie Mafis Holzdielen sind auch die Sockelleisten aus Massivholz gefertigt und mit natürlichen Ölen veredelt. Durch die hausinterne Produktion der Leisten im Steindorfer Werk sind auch Sonderanfertigungen und Spezialwünsche kein Problem. Hierzu beraten die Naturholzboden-Experten ihre Kunden gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

