Maßgefertigte Schränke und Schiebetüren von KA Interiør

Als Handwerksbetrieb 1991 gegründet, ist KA Interiør heute einer der fünf größten europäischen Hersteller für Schiebetüren und Kleiderschränke. Das Unternehmen beliefert mehr als 30 Partner in ganz Europa. Die Produktion erfolgt zu 100 Prozent auf Bestellung. Alle Produkte werden nach Maß gefertigt. Die garantierte Lieferzeit beträgt 7 bis 15 Tage.

Das Besondere an der Arbeit von KA Interiør ist ein 360°-Service für die Partner: Zu Beginn einer jeden Partnerschaft werden zunächst die Möglichkeiten analysiert. Mit einer gemeinsam erarbeiteten Produkt- und Preisstrategie wird das Fundament für eine Steigerung der Verkäufe und eine Erhöhung der Margen gelegt. Nach der Strategiephase werden die Strukturen geschaffen, die ein Wachstum in der Zukunft möglich machen, angepasst an den jeweiligen Kunden. Das geteilte Know-how geht über die reine Fertigung hinaus: Von der Online-Darstellung samt Vertriebsmaterial am POS über Schnittstellen zur IT und Schulungen von Personal und Monteuren bietet KA Interiør alles, was der Kunde benötigt.

KA Interiør A/S

DK 7200 Grindsted

Tel.: +45 (76) 721500

www.ka-as.com