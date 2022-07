Lösbar und schwarz

Scheulenburg bietet den lösbaren Möbelverbinder PV jetzt auch in der Trendfarbe Schwarz an. Damit lässt er sich auch an dunklen oder schwarzen Möbelstücken einsetzen, an denen metallisch glänzende Verbinder eher stören würden. Die ZNB-Beschichtung (für zinc nickel black) sorgt auch für höhere Korrosionsbeständigkeit.

Das Team von Scheulenburg-Direkt ist offen für Verarbeiter-Anfragen nach weiteren farbigen Produkten. Der PV-Beschlag ersetzt funktional einen Exzenter-Verbinder – er ist lösbar und am Möbel weitgehend unsichtbar. Er verbindet die Bauteile vibrationsfest, sodass sie sich im Gebrauch nicht von alleine lösen können.

Halle 10.1, Stand 509

Scheulenburg GmbH & Co. KG

Dankerser Str. 26

31737 Rinteln

Tel. +49 5751 9936790

www.scheulenburg-direkt.de



