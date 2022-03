Licht an ohne Kabel

Der batterie- und kabellose Türkontaktschalter Wireless-T ist neu im Sortiment des ostwestfälischen Möbellichtspezialisten Hera – eine nachhaltige Innovation, denn damit gehört das regelmäßige Wechseln einer Batterie der Vergangenheit an. Der Türkontaktschalter ist flexibel für eine kabellose Steuerung des selbsteinschaltenden Lichts etwa an einem Küchen- oder Kleiderschrank einsetzbar. Die notwendige Energie für den Schalter wird allein durch die mechanische Betätigung des beweglichen Möbelteils auf Basis der sogenannten Green-Energy-Harvesting-Technologie erzeugt. Zeit und Geld spart der Schalter auch im Fertigungsprozess: Es sind keine langen Stichbohrungen erforderlich und keine Kabel müssen verlegt werden; der Schalter kann wahlweise angeschraubt oder ab einer Plattenstärke von 16 mm in einer Sacklochfräsung bündig eingelassen werden.

