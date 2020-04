LED-Band flexibel

Ob Kurven, Wellen, Schriftzeichen oder Symbole: mit den flexiblen LED-Bändern von LMC lassen sich auf einfache Art originelle Lichteffekte erzeugen.

Dank Silikonschlauch bieten die flexiblen LED-Bänder von LMC mehr Gestaltungsmöglichkeiten als herkömmliche LED-Bänder. Ohne Aluminium- und Diffusorprofil lassen sich freie Formen unterschiedlichster Art bilden.

Die Ausführung Slim Wave mit einer Stärke von 4 mm und einer Tiefe von 10 mm lässt sich problemlos in eine Sägeschnittfuge einfügen. Das Band ermöglicht sehr feine, dezente Beleuchtung am oder im Möbel – passend zur gewünschten Beleuchtungssituation in Wohn- und Schlafräumen.

WAVE 60 CC ist ein dünnes LED-Band von 6 mm Stärke. Es ist eine Ausführung für Konstantstrom zur Realisierung langlebiger Beleuchtungslösungen von bis zu 10 m Länge. Wave 60 cc ist daher eine ideale Lichtlösung zur Gestaltung von Empfangshallen, Ladenlokalen, Restaurants etc., in denen die Beleuchtung ständig in Betrieb ist.

Im Gegensatz zu anderen flexiblen LED-Bändern, die nur flach eingesetzt werden können, ermöglicht Top Wave dreidimensionale Beleuchtung. Mit dem Band kann auf einfache Weise eine geschwungene Beleuchtung realisiert werden, die sich den Konturen der Möbel harmonisch anpasst.

Für einen unkomplizierten Einbau bietet LMC passendes Zubehör. Die flexiblen LED-Bänder können einfach gekürzt und neu verbunden werden.

