Kreativ und erfahren

Denkinger aus Wehingen fertigt Möbelfronten für den Objekt- und Ladenbau.

Möbelfronten und Möbelteile von Denkinger aus Wehingen sind seit vielen Jahren bei Kunden aus der Möbelindustrie, im Objekt- und Ladenbau sowie bei Architekten gefragt. Ob in Einzelanfertigung oder Serie, ob in Holz, Aluminium, Linoleum oder Lack bis hin zu extravaganten Oberflächen bietet Denkinger individuelle, flexible Lösungen nach Kundenwunsch. In Kunstleder bezogene Fronten mit sichtbarer Naht? Kein Problem! Hohe Fertigungskompetenz beweist Denkinger auch im Materialmix – etwa Holz mit Glas oder Kunststoff. Ausgefallene Gestaltungsideen der Kunden werden gern umgesetzt. Ehrensache sind für das Familienunternehmen aus Wehingen die hohe Güte der verwendeten Materialien sowie Genauigkeit und Qualität bei den Fertigungsmethoden – hier steht »Made in Germany« für echte Handwerkskunst. Zum Kundenkreis zählen namhafte Küchen- und Möbelhersteller sowie Unternehmen aus dem Laden- und Objektbau in Deutschland und Europa. -JN