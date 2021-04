Klapptreppe: Mal Wandschmuck, mal Treppe

Das auf Innenausbau, Produkt- und Möbeldesign spezialisierte Team von Raumvonwert in Frankfurt hat die Klapptreppe »Klapster« entwickelt, um knappen Wohnraum besser zu nutzen. Sie besteht aus Birken-Multiplex. Die Platten sind mit HPL beschichtet. Der Aufbau einer Klapster-Treppe erfolgt im Baukastenprinzip. Steigung und Länge der Klapptreppe lassen sich je nach Einbausituation variieren. Die Bauteile bestehen aus jeweils einer Stufe mit zwei anschließenden Wangenelementen. Alle Bauteile haben ein handliches Format und lassen sich problemlos transportieren. Und so lassen sich die einzelnen Wangenelemente ganz einfach wie Puzzlesteine ineinanderstecken. Wie viele Elemente für eine Treppe notwendig sind, hängt von der zu überwindenden Höhe ab. Dank des Stecksystems, lässt sich die Treppe auch sehr schnell montieren. Mit einem Handgriff schwingt die Treppe aus – und ist genauso schnell wieder verschwunden. Das erfordert kaum Kraftaufwand. Eine Person kann das alleine bewältigen. Wangen und Stufen schmiegen sich an die Wand und ragen dabei gerade einmal drei Zentimeter in den Raum hinein.

