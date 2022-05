Mehr Küche

Wie wird die Küche zur echten Komfortzone? Hettich unterstützt bei der Planung mit dem Online-Ratgeber »Intelligent Kitchens« und bei der Umsetzung mit Beschlägen.

In einer gut organisierten Küche läuft alles fast wie von selbst: Die Arbeitsabläufe sind intelligent durchdacht, die Wege kurz und alles ist bequem erreichbar. Küchenmöbel und E-Geräte sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch komfortabel nutzbar. Dazu gibt es noch jede Menge Stauraum und zwar genau da, wo man ihn braucht. So ein Traum von Küche lässt sich in jedem Zuhause verwirklichen. Wie das geht, erfahren Sie jetzt auf der neuen Online-Ratgeberseite »Intelligent Kitchens« von Hettich. Dieser enthält Tipps, um aus jedem Küchentyp planerisch das Beste herauszuholen und geht bei den Funktionsbereichen weiter in die Tiefe.

Hier werden praktische Lösungen zu wichtigen Küchenthemen gezeigt: Vorräte richtig aufbewahren, Lebensmittel entspannt zubereiten, großes Kochgeschirr und Vorratsbehälter mustergültig verstauen, Besteck und Geschirr praktisch organisieren und schließlich Reinigung und Abfallentsorgung sauber gestalten. Anschauliche Kurzvideos zeigen, wie es funktioniert. Alle vorgestellten Lösungen des Online-Ratgebers werden mit Beschlägen und Systemen aus dem Hettich-Standardsortiment umgesetzt. Informativ ist eine Übersicht der E-Geräte-Anbieter, die ihrerseits Produkte von Hettich in ihren Geschirrspülern, Kühlschränken oder Backöfen einsetzen.

Hettich GmbH & Co. KG

Gerhard-Lüking-Straße 10

32602 Vlotho

Tel. +49 5733 7980

www.hettich.com



Weitere Beiträge zu Hettich