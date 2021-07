»Das Möbelbausystem »Cadro« von Hettich besteht aus Aluprofilen, Verbindungsknoten und ergänzendem Zubehör. Daraus entstehen – vorzugsweise im Ladenbau – Präsentationsmöbel, die sich frei planen und auf die Anwendung abstimmen lassen: Die offenen oder geschlossenen Möbel können solo oder an vorhandene Möbel angebunden auf dem Boden stehen bzw. an der Wand hängen.

Doch auch in Kücheneinrichtungen werden oft offene oder halbtransparente Stauräume gewünscht, die im Alltag leicht zugänglich sind und vitrinenartig zeigen, was sie enthalten. Die Basis der Vielfalt bilden Alu-Profile in schwarz matt oder Edelstahloptik, die für 16-mm-Böden und 6-mm-Glasböden sowie 4-mm-Glasböden für Vitrinen ausgelegt sind. Die Individualisierbarkeit des Systems wird durch die Kombination mit Hettich-Beschlägen und -Systemen noch erweitert. So entstehen z. B. aus »Cadro« in Verbindung mit dem Schubkastensystem »AvanTech You« variable Möbel, die Kundenwünsche in Farbe, Format und Material einfach umsetzbar machen.

Hettich GmbH & Co. KG

32602 Vlotho

Tel.: (05733) 798-0

www.hettich.com

Mehr Beschläge und Zubehör….