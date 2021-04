Beschlagsystem Hawa 100 für schwere Schiebetüren

Hawa erweitert seine Schiebetürfamilie Junior um ein Beschlagsystem für schwere Schiebetüren aus Holz bis 100 kg. Der Junior 100 verfügt über ein Dämpfeinzugssystem für geräuschloses, automatisches Schließen und Öffnen. Damit erfüllt er auch die Kriterien der Barrierefreiheit. Die Türen gleiten mit den bekannt guten Laufeigenschaften und werden in der Endposition abgebremst. Die Technik ist in der Laufschiene unsichtbar verborgen. Mit puristischer Optik und der Option, in die Decke integriert oder an der Wand mit seitlichen Abschlüssen montiert zu werden, wird dieses System auch im Design gehobenen Ansprüchen gerecht.

