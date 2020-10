Meisterschüler Dominik Huber aus Sankt Roman in Österreich hatte sich etwas Besonderes ausgedacht für sein Wein-Präsentationsmöbel »Slide Bar«: Der obere Teil des Korpus sollte mithilfe einer Gasfeder spielend leicht zur Seite und in die Höhe gleiten, kraftunterstützt und unsichtbar geführt auf einer schrägen Ebene. Als es bei der Umsetzung Schwierigkeiten gab, wandte er sich an die Spezialisten von ACE, einem Hersteller von Industriestoßdämpfern, Gasfedern und Schwingungstechnik. Zusammen mit Hans-Jürgen Greindl, dem Leiter der Österreichvertretung von ACE, konnte er eine Lösung entwickeln, bei der die Kraft der Gasfeder präzise auf das Gewicht des zu bewegenden Möbelteiles abgestimmt war – eine Serviceleistung, die so nur bei einem Spezialunternehmen wie ACE zu bekommen ist: Dort gehört es zum Tagesgeschäft, die Leistungsdaten der Produkte auf den Bedarf der – meist industriellen – Kunden anzupassen. Hätte Dominik Huber mit Standardware arbeiten müssen, wäre sein Meisterstück wohl kaum als eines der besten zwölf Werkstücke des Jahrgangs ausgezeichnet worden.

