Elegant in der Wand

Durch seine besonders schmale Bauweise lässt sich der neue Klappenbeschlag Aventos HKi von Blum ab einer Wandstärke von 16 mm in die Korpusseitenwand einbauen. Auch wenn die Front als Aluminiumrahmen mit Glas ausgeführt ist, bleibt bei geschlossener Klappe der Beschlag unsichtbar. Für den einfachen Einbau bietet der österreichische Beschlägehersteller eine eigens entwickelte Verarbeitungshilfe an. Auf Wunsch kann derselbe Beschlag auch teilintegriert in Kombination mit einer Abdeckkappe in Seidenweiß, Hellgrau oder Tiefgrau verbaut werden. Trotz der schmalen Bauform muss der Anwender nicht auf die dreidimensionale Einstellung des Beschlags von vorne verzichten, ebenso sind für den gewohnten Öffnungskomfort Schließdämpfung, Öffnungswinkelbegrenzer, Tip-on-Öffnung und der stufenlose Stopp integriert.

