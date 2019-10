Rehau erweitert sein Programm um Informationsdienste rund um die Kantenbandrolle.

Edge is digital heißt der neue Dienst des Kantenbandherstellers Rehau. Der Nutzer geht damit einen großen Schritt in Richtung Smart Factory. Edge is digital legt für alle Kantenbandrollen alle Informationen über die Transport-, Produktions- und Lagerkette offen. Mittels Data on Tag (Barcode/ 2D-Code/QR-Code) auf der Kantenbandrolle oder Cloudanbindung wird das Kantenband unter anderem mit der Maschine des Kunden vernetzt. Ist- und/oder Instanzdaten, wie beispielsweise Breite, Dicke, Material, Ausführung, Farbe oder auch Rollenlänge gelangen so in digitaler Form beispielsweise direkt in die Maschinensteuerung. Dieser Service bietet eine Erleichterung in verschiedensten Bereichen – zum Beispiel in der Lagerverwaltung, beim Wareneingang oder bei der Materialdisposition. In der Produktion sorgt Edge is digital für eine einfachere Bedienung, Zeitersparnis und minimiert dabei auch Fehler und Risiken. Rehau bietet Edge is digital in drei gestuften Varianten an: Die Basic-Version umfasst einfache Stammdaten. Premium wartet mit erweiterten Stammdaten auf, während Excellence Ist-Daten bereithält.

