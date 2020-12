Schiebetüren von Speedmaster: Drive and Fly

Speedmasters Schiebetüren Drive – unten geführt mit Decken- und Bodenschiene und Fly – Hängeschiebetüre ohne Bodenschiene ermöglichen anspruchsvolle und kreative Lösungen für die Aufteilung der Räume, verbinden aber auch die verschiedenen Funktionen von z. B. Wohnung und Büro, Schlafzimmer und Garderobe. Sie können sowohl zur Betonung des Raumes eingesetzt werden oder sich harmonisch und unsichtbar an das Gesamtbild anpassen. Aluprofile mit Füllungen aus Glas oder Dekorplatten erlauben unzählige Varianten. Neu im Programm ist das beidseitige Schiebetürsystem Duo. Es ist optional auch mit Schallisolierungsfunktion erhältlich. Die Duo-Schiebetüren sind sowohl mit Boden- und Deckenschienen als auch ohne Bodenschiene verfügbar. Bei dieser Ausführung sind die Schienen in der Decke versenkbar und kaum zu sehen. Durch das vielfältige Sortiment und die große Auswahl an Dekoren und Materialien ermöglicht Speedmaster den Kunden, ihre kreativen Wohnlösungen einfach umzusetzen. Kompetente Mitarbeiter im Außendienst, Innendienst und in der Arbeitsvorbereitung unterstützen die Kunden dabei.

