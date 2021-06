Inspiriert von der Natur und dabei allen zeitgemäßen Designansprüchen gewachsen: Das gilt auch für die fünfzehn neuen Farben, die Volvox in seine Kollektion aufgenommen hat. Kühle Töne aus dem blauen Farbspektrum überwiegen und greifen damit die Farbe des Jahres, ein klassisches Blau, auf. In der heutigen Zeit wünschen sich die Menschen Vertrauen, Zuversicht und Geradlinigkeit. Die Kühle der Farben beruhigt. Selbst der Grün-, der Khaki- und der Senfton sind eher leicht angelegt. Die fünfzehn neuen Farben gibt es für alle Volvox-Produkte: Espressivo Lehmfarbe, Dacapo Lehmstucco, Dispersion, Grazioso Satin Dispersion, Lacke und Lasuren. Die Volvox-Produkte aus dem Hause des Farbenherstellers Ecotec sind zu 100 Prozent made in Germany, sie sind leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, bieten hohe Deckkraft und hohe Elastizität. Farbmusterkarten können beim Hersteller per E-Mail angefordert werden.

Ecotec Naturfarben GmbH

58513 Lüdenscheid

Tel.: (02351) 9539-5, Fax: -99

www.volvox.de