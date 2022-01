Die haben die Technik

Klingler Schränkwande aus Waiblingen ist bestens gerüstet für Zulieferaufträge aus dem Tischler- und Schreinerhandwerk.

Die Planungen ihrer Kunden aus dem Handwerk maßgenau umzusetzen, ist das Versprechen der Klingler Schrankwände GmbH & Co. KG aus dem baden-württembergischen Waiblingen. Klingler beliefert Schreiner, Ladenbauer und Objekteinrichter mit einer breiten Palette an Zulieferprodukten. Dazu zählen Schiebetüren-, Dachschrägen- und Wertfachschränke, Küchen, Klinik- und Laborschränke sowie Zuschnitte und Freiformteile. Wie der Tischler/Schreiner seine Anfrage formuliert, spielt keine Rolle. Er kann eine Skizze schicken, einen Entwurf oder fertige Ausschreibungsunterlagen als Datei oder auf Papier. Qualifizierte Mitarbeiter bauen mit modernster Technik die vom Schreiner entworfenen Möbel nach Maß. Ein perfektes System von Mensch, Software und Datenübertragung an die Fertigung, garantiert die Produktion hochwertiger Möbel. Die Auslieferung erfolgt gut sortiert und verpackt auf neutralen Weg.