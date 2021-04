Design Stückzahl Eins

Der deutsch-französische Küchenhersteller Schmidt hat sein Marketing am individuellen Kundenwunsch ausgerichtet, ohne auf rationelle Fertigung zu verzichten: Anstatt bei null zu beginnen, wählt der Kunde einen fertigen Entwurf, den er mit einem Verkaufsberater personalisiert, ohne sich im Dschungel der Details zu verirren. Am Ende steht eine Maßküche, gebrauchsfertig bis hin zur korrekten Einstellung der Uhrzeit am Backofen.

Was Gestaltungstrends angeht, ist Schmidt auf der Höhe der Zeit. Die aktuell sehr beliebte Steinoptik z. B. findet sich in mehreren Designvorschlägen wieder – ob Beton, Marmor oder Terrazzo, jeweils in naturnaher Reproduktion. Die Farbvarianten der Arbeitsflächen und Fronten sind harmonisch abgestimmt: Die »begleitete Auswahl« trägt zur Kundenzufriedenheit bei, indem sie stilistische Patzer durch Vorselektion vermeidet.

