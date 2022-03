Verbinder im Verbund

Die Verbindung zwischen Lamello und Metabo besteht schon seit vielen Jahrzehnten: Bereits in den 1960er-Jahren sorgten Metabo-Motoren in den Nutfräsmaschinen von Lamello für die nötige Power. In den 80er-Jahren setzte der Schweizer Spezialist für Verbindungssysteme dann auch auf die Akku-Technologie des Nürtinger Elektrowerkzeugherstellers. Jetzt geht Lamello noch einen Schritt weiter und wird Teil der von Metabo initiierten, markenübergreifenden Akku-Allianz Cordless Alliance System (CAS). Damit wächst das CAS-Portfolio auf knapp 300 Maschinen von 27 Herstellern.

»Als Experte für Holzverbindungslösungen passt Lamello hervorragend zu CAS und zu unserer Philosophie«, sagt Henning Jansen, CEO von Metabo. »Mit Lamello haben wir eine starke Marke für uns gewonnen und können unser Angebot für die Holzbearbeitung weiter ausbauen«. Auch Raffael Gomez, Leiter Marketing und Vertrieb bei Lamello, freut sich über die CAS-Mitgliedschaft: »Mit Metabo verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Die Akkutechnologie hat uns schon früh überzeugt. Der CAS-Beitritt war für uns der nächste logische Schritt. Mit dem Kauf eines Akku-Produkts von Lamello bekommt der Kunde Zugang zu einem offenen Akkusystem – das ist ein entscheidender Vorteil. Vom Sägen bis hin zum Verbinden finden Handwerker für sämtliche Holz-Anwendungen die passenden Maschinen im CAS-Programm und brauchen dafür nur einen Akkupack.«

Lamello, 1944 gegründet, blickt auf mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Verbin-dungstechnik zurück. Das schweizerische Bubendorf ist die Heimat des Familienunternehmens. Weltweit bekannt wurde Lamello 1955 mit der Original Holzlamelle. Diesen Innovationsgeist hat sich Lamello erhalten und ist heute ein führender Hersteller von Präzisionsverbindungssystemen für das Holzhandwerk und die Holzindustrie.

