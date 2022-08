Stark ohne Netz

Die neue Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 DC Professional von Bosch ist ein kompaktes Werkzeug für den mobilen Einsatz und bietet allen Handwerkern im Innenausbau Präzision, Flexibilität und ein breites Anwendungsspektrum. Die Schnittbreite der Säge beträgt maximal 312 mm, ihre Schnitthöhe 70 mm. Durch ein User Interface bietet die Maschine die Möglichkeit, Funktionen per Smartphone-App einzustellen und zu individualisieren. Die Schnittanzeige erfolgt per Doppel-Linienlaser: Die exakte Schnittlinie liegt genau mittig zwischen zwei projizierten Laserlinien. Ein LED-Licht beleuchtet dabei die Arbeitsfläche. Auch das mitgelieferte Sägeblatt »Expert for Wood« mit Hartmetall-Technologie trägt zur hohen Präzision der Säge bei und maximiert darüber hinaus ihre Akku-Laufzeit. Muss das Sägeblatt gewechselt werden, ist das dank SDS-Spannschraube bequem und werkzeuglos möglich.

