Flex-Rotationsschleifer sind mit Akku erhältlich

Mit dem Akku-Rotationsschleifer Supraflex SE 125 18.0-EC hat Flex ein kabelloses Werkzeug im Sortiment, das hinsichtlich der Leistung dem bisher angebotenen Netzgerät nichts nachsteht. Der Schleifer eignet sich zur Bearbeitung von Metall, Holz und lackierten Oberflächen. Er ist mit einem EC-Motor ausgestattet, das drehmomentstarke Planetengetriebe sorgt für kräftigen Abtrag auch bei harten Untergründen. Eine Absaughaube, ein Metall-Schutzgitter sowie ein Absaugkanal zum Anschluss an einen Sauger gewährleisten staubfreies Schleifen. Für ergonomisches Arbeiten und sicheren Halt sorgt ein schlanker Griff mit Soft-Grip-Einlagen. Eine zusätzliche Soft-Grip-Getriebeabdeckung ermöglicht bei Bedarf die Führung der Maschine direkt über dem Arbeitsbereich. Das Werkzeug verfügt über eine variable Geschwindigkeitseinstellung in vier Stufen von 680 bis 1500 min-1 und einen seitlich platzierten, arretierbaren Ein-Aus-Schalter. Optional lässt sich ein weiterer Handgriff montieren, der im Lieferumfang enthalten ist. Auch bei längerem Einsatz bleibt der Schleifer durch einen Überhitzungsschutz cool. Die Anti-Kickback-Funktion, der Sanftanlauf und der Wiederanlaufschutz sind weitere Komfort-Features. Das Werkzeug ist mit umfangreicher Grundausstattung in anwendungsspezifischen Sets erhältlich.

