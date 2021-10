Das Laser-Messgerät Leica 3D Disto wird per Windows-Tablet gesteuert; die Software erledigt Berechnungen im Hintergrund und zeigt alle für den Benutzer relevanten Informationen. Die Scans erfolgen automatisch oder manuell. Die Steuerung per Tablet hat eine Reichweite von 50 Metern. Ein digitaler Zielsucher zeigt auf dem Video-Livebild den Messpunkt an, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder hellem Sonnenlicht. Die Messergebnisse werden auf dem Tablet in 2D oder 3D dargestellt. Höhen, Lotpunkte und Parallelen lassen sich zeitsparend und softwareunterstützt bestimmen. Durch den Import eigener Daten kann das Gerät auch zum Abstecken verwendet werden. Per Standpunktwechsel mit Fotounterstützung können mehrere Räume zusammenhängend vermessen werden, nachträgliche Messungen lassen sich einfügen. Exportformate sind DWG, DXF (2D, 3D und Übersichtsplan), JPG, CSV und TXT.

Leica Geosystems GmbH

80993 München

Tel.: (089) 149810-0, Fax: -33

www.leica-geosystems.de