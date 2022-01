Lichtstark, robust und schnell betriebsbereit – so präsentiert sich Milwaukees Baustellenstrahler MXF TL. Wo andere Strahler mit vergleichbarer Leistung an Generatoren für die Stromversorgung angeschlossen werden müssen, kommt hier die Energie aus einem Akku. Die Lichtleistung lässt sich je nach Bedarf in drei Stufen einstellen. Im Akkubetrieb sind bis zu 20 000 Lumen möglich. Der Strahler kann aber auch ans Stromnetz angeschlossen werden, dann beträgt die maximale Stärke 27 000 Lumen, während gleichzeitig der 6-Ah-Akku aus der MX-Fuel-Plattform geladen wird. Die vier großen Lichtköpfe aus schlagfestem Kunststoff lassen sich einzeln drehen und ausrichten. Im Transportmodus kann der Strahler dank seiner 20 cm großen Räder wie eine Sackkarre bewegt werden. Der Mast wird per Elektromotor ausgefahren. Wenn es schnell gehen muss, lässt sich der Baustellenstrahler in weniger als zehn Sekunden aufbauen und in Betrieb nehmen.

Techtronic Industries GmbH

40724 Hilden

Tel.: (02103) 960278

www.milwaukeetool.de