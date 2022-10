Weg mit dem Kabel

Lamellos bewährte Nutfräsmaschinen »Classic X« und »Zeta P2« sind jetzt als Akkuversionen erhältlich. 18-V-Akkus aus Metabos CAS-Sortiment sorgen für kabellose Freiheit. Die Kapazität der Akkus beträgt 4.0 Ah. Die »Classic X Akku« ist schnell und vielseitig im Einsatz und die Basis für das breite Sortiment an festen, selbstspannenden und zerlegbaren Verbindern. Die Nutfräsmaschine »Zeta P2 Akku« dient dazu, die formschlüssige »P-System«-Nut in Sekundenschnelle herzustellen. Ihre integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgelöst und führt eine seitliche Fräserbewegung für die Nut der »P-System«-Verbinder aus. Die Akku-Werkzeuge erleichtern das Arbeiten über Kopf ohne sperrigen Absaugschlauch, der sich an einer Kante verhaken kann. Auch Stolperfallen bei der täglichen Anwendung gibt es nicht mehr.

