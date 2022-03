Kein Detail wird vergessen

Die Ruwi-Hubtische sind darauf ausgelegt, durch vielseitige Verwendungsmöglichkeiten an jede Arbeitssituation angepasst zu werden – so wird der Rücken geschont und der Kopf bleibt frei. Die leichtgängige Hydraulik-Fußpumpe ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe.

Praktisches Zubehör ergänzt die Arbeitstische und wird kontinuierlich vom Hersteller verbessert: Die Auflageschienen der Arbeitstische z. B. sind neuerdings mit offenen Abdeckkappen an den Enden ausgestattet. Dies hat den Vorteil, dass man alle Nuten in den Schienen nutzen kann, um die verbreiteten Bessey-Zwingen der GTR/GTRH-Reihe einzuführen. Neben den Bessey-Zwingen ist die Nut auch nutzbar für baugleiche Zwingen von Festool, Feine Werkzeuge, Contorion, Makita und vielen anderen Anbietern. Diese Zwingen sind unter anderem deshalb so weit verbreitet, weil sie normalerweise genutzt werden, um die Führungsschiene einer Handkreissäge zu fixieren (z. B. von Festool, Protool, Metabo, Makita oder Hikoki). Ein weiterer Vorteil der Zwingen ist, dass man mit ihnen durch die 20-mm-Löcher der Tische eintauchen kann.

Ruwi GmbH

78737 Fluorn-Winzeln

Tel. +49 7402 8414

www.ruwi.de