Eine schnelle und dennoch sichere Verbindung von Bauteil und Wand schafft der Spax Nageldübel mit integrierter Nagelschraube, der sich besonders für Serienmontagen eignet, denn mit ihm können zeitintensive Arbeiten bei der Montage abgekürzt werden. Der Einsatzbereich des Nageldübels ist die Befestigung von Holz- und Leichtbauprofilen, Sockelleisten mit sichtbarer Befestigung, Rohrschellen, Kabelkanälen und Lochbändern. Die Konstruktion erspart bei vielen Anwendungen auf der Baustelle das Übertragen von Bohrlöchern vom Bauteil auf den Untergrund, da beide in einem Arbeitsgang vorgebohrt werden können. Nach dem Bohren wird der Dübel im gereinigten Bohrloch platziert und die integrierte, vormontierte Nagelschraube kann in vielen Fällen direkt mit einem Hammer in den Nylondübel getrieben werden. Hierbei entsteht ein Spreizdruck, der die Verbindung präzise, sicher und stabil macht und gleichzeitig die nötige Flexibilität bietet, diese auch wieder zu lösen. Dank des PZ-Kraftangriffes gelingt dies ganz einfach mit einem Akkuschrauber. Der Nageldübel ist in den Abmessungen 6 x 40 mm und 6 x 60 mm, sowie in den Abmessungen 8 x 80 mm und 8 x 100 mm verfügbar.

