Gerne mal im Freien fräsen: kabellose Oberfräse mit Multivolt-Akku von Hikoki

Oberfräsen zählen im Holzhandwerk zu den beliebtesten Elektrowerkzeugen, denn sie sind sehr vielseitig einsetzbar. Mit der Akku-Oberfräse M3612DA von Hikoki ist Fräsen, Schneiden, Nuten und Abkanten nun auch außerhalb der Werkstatt möglich. In der Akku-Oberfräse steckt so viel Power wie in einer kabelgebundenen 1500-Watt-Maschine; damit nimmt es die Fräse mit vielen unterschiedlichen Materialien auf, von harten Hölzern bis zu Mineralwerkstoffen. Die leichte und kompakte Oberfräse eröffnet Schreinern oder Küchenbauern neue Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens.

Das Werkzeug ist Teil der Multi-Volt-Familie von Hikoki. Der bürstenlose Motor liefert die nötige Power für alle Standardanwendungen und macht die Fräse langlebig und wartungsarm. Die Drehzahl lässt sich von 11 000 bis 25 000 min-1 einfach regulieren, sodass der Anwender für jedes Material die optimale Geschwindigkeit wählen kann.

