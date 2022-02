Fast schon Körperteile

Mafell hat bei der Entwicklung neuer Akkuschrauber die Ergonomie in den Fokus gerückt.In Handlingtests wurden verschiedene Gehäusevarianten aus dem 3D-Drucker erprobt.

Bei Montagearbeiten ist der Bohrschrauber im Dauereinsatz. Deshalb hat Mafell seine neuen 12V- und 18V-Modelle in Labor- und Anwendungstests ergonomisch optimiert: Wie ist die Balance? Wie ist die Sicht auf das Werkstück? Wie ist die Griffposition? Wie feinfühlig reagieren die Schalter? Das sind wesentliche Kriterien bei der Entscheidung für einen Bohrschrauber. Kriterien, die sich nicht in Gramm, Millimetern oder Newtonmetern messen lassen. Unterschiedliche Varianten des Gehäuses wurden im 3D-Druckverfahren hergestellt. Das Ergebnis: rutschhemmende Weichkomponenten überall dort, wo der Handwerker das Werkzeug hält – manchmal auch mit schwitzigen Händen. Zudem wurde der Maschinenschwerpunkt analysiert und optimiert, sodass auch über Kopf oder in anderen ungünstigen Positionen möglichst ermüdungsfrei gearbeitet werden kann.

Das 995 g leichte 12-Volt-Modell A12 bietet nach Angabe des Herstellers mit 45 Nm/kg das beste Leistungsgewicht seiner Klasse. Eine 20-fach-Vorwahl dosiert das maximale Drehmoment von 18/45 Nm (weicher/harter Schraubfall), damit lassen sich 8-mm-Schrauben kraftvoll eindrehen. Die 18-Volt-Modelle A18 (Bohrschrauber) und ASB18 (Schlagbohrschrauber) bieten 72 Nm/kg Leistungsgewicht. Die Elektronik ermöglicht feinfühliges Dosieren der Drehzahl, Anti-Kick-Back schützt vor Verletzung. Beide Werkzeuge entwickeln ein maximales Drehmoment von 65/130 Nm (weich/hart) und eine Nennleerlaufdrehzahl bis 1960 min-1 im zweiten Gang. Damit lassen sich Vollgewindeschrauben bis 12 x 500 mm ohne Drehmomentvorsatz eindrehen.

