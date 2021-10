Die Elektronik-Wasserwaage Tech 80 A von Stabila bietet Tischlern und Zimmerleuten praxisgerechte Zusatzfunktionen. Besonders praktisch: Sie ist so kompakt, dass sie in den Werkzeugkoffer passt. Mithilfe von drei verschiedenen Signaltönen lassen sich Bauteile ohne Blick auf die Libelle ausrichten: So kann der Küchenbauer die Unterschränke »blind« einstellen: Oben auf dem Schrank liegt die Wasserwaage – ihre Messfläche ist zum Schutz der Oberflächen beschichtet – und signalisiert akustisch den Libellenstand. Der Monteur kann die Einstellfüße in einem Arbeitsgang ausrichten, ohne für das Ablesen seine Position verändern zu müssen.

Als baustellen- und montagegerecht erweist sich die Waage auch durch ihrer weiteren Ausstattungsmerkmale: Im Referenzwinkel-Modus kann ein Winkelmaß übernommen, gespeichert und auf andere Bauteile übertragen werden. Das Frontdisplay lässt sich auch in Umschlagposition gut ablesen, da sich die Anzeige dreht. Die Schutzklasse IP 54 bietet Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren sowie gegen Spritzwasser.

