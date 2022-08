Der Kleine rockt was

Mafells neuer 12-V-Schrauber A 12 hat dds-Werkzeugtester Tobias Hofbauer überzeugt, vor allem mit seiner Baugröße und der Ausdauer des Akkus.

Tobias Hofbauer

Den kleinen Akkuschrauber von Mafell habe ich insgesamt sieben Wochen getestet. Dabei konnte ich das Gerät beim Treppenbau bei einer Sanierung einsetzen, wo es sich sehr gut bewährt hat: Auf dieser Baustelle gab es sehr enge Stellen, an denen »normale« Schrauber gescheitert wären. Hier kam dem Schrauber auch sein mitgeliefertes Zubehör zugute: Ein Winkelaufsatz macht in solchen Situationen den Unterschied. Auch der optional erhältliche Exzentervorsatz war nützlich, um in Eckbereichen präzise zu arbeiten.

Für mich war an dem Schrauber überzeugend, dass er nach dem Entfernen des Bohrfutters so kurz ist, wie sonst kein Schrauber, den ich kenne. Das geringe Gewicht macht sich deutlich bemerkbar, wenn man länger damit arbeitet. Auch das kam in meiner Testphase vor: Wir haben Terrassendielen verlegt und mit dem Schrauber die Befestigungslöcher gebohrt. Dabei hat mich die Ausdauer des Akkus überrascht, der fast den ganzen Tag durchgehalten hat.

Was die Ergonomie betrifft, merkt man tatsächlich den Unterschied zu ähnlich kleinen, aber anders gebauten Werkzeugen. Den Schrauber auch anderen Handwerkern in die Hand gedrückt, im Duo mit meinem anderen 12-V-Schrauber. Die spontane Einschätzung war, dass das Gerät gut in der Hand liegt, leichter ist und besser ausbalanciert. Das geringe Gewicht führt auch dazu, dass man den Schrauber tatsächlich am Körper tragen kann, ohne dass er einem die Hose auszieht. Dass man ihn nicht ständig ablegt und wieder aufnimmt, macht bei der Montage einen großen Unterschied, was die Zeit betrifft.

Tobias Hofbauer. Schreiner »Den

Schrauber

werde ich mir auf jeden Fall zulegen – top! Das Ladegerät lädt auch alle 18-V-CAS-Akkus.«