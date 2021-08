Packout, das modulare Aufbewahrungssystem von Milwaukee, wird vielfältiger. Das Sortiment umfasste beim Start 2018 acht Einzellösungen, wurde seither stetig erweitert und zählt jetzt über 20 Produkte mit über 100 Kombinationsmöglichkeiten. Eine der Neuheiten ist das Packout Radio M18 PRC DAB+. Es lässt sich wie eine Werkzeugbox in das System integrieren und kann dabei mit bis zu 130 kg belastet werden. Zehn Lautsprecher und ein Subwoofer an der Rückseite sorgen für 360°-Klang. Das Radio empfängt Sender über einen digitalen AM/FM-Tuner, verfügt über DAB+ und Bluetooth-Konnektivität. In einem abschließbaren Fach lässt sich ein Smartphone verstauen und über USB laden. Betrieben wird das Radio mit einem beliebigen M18-Akku oder per Netzkabel. Dann funktioniert das Radio als Ladegerät für einen eingesteckten Akku.

Außerdem neu im Programm ist der 18-V-Akku-Nass- und Trockensauger M18 FPOVCL. Er gehört zu den leistungsstärksten seiner Klasse und lässt sich vollständig ins Packout-System integrieren.

