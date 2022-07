Artgerechte Form

Bei der Entwicklung des 12-V-Schraubers A12, des 18-V-Bohrschraubers A18 und des 18-V-Schlagbohrschraubers ASB18 lag der Fokus auf der Ergonomie: So wurden die Weichkomponente an den Griff-positionen und die Oberflächenstruktur verbessert. In Labortests wurde zudem die optimale Balance ermittelt. Arbeitserleichternd wirken auch die vierfache Bithalterung, integrierte Libellen und optische Ausrichthilfen für das Arbeiten mit langen Bohrern.

Die 18-V-Geräte werden durch die CAS-kompatiblen Akkus 18 M 99 LiHD und 18 M 72 LiHD mit Energie versorgt. Beide entwickeln ein Drehmoment von 65/130 Nm (weicher/harter Schraubfall) und eine Drehzahl von 0 bis 1965 min-1 im zweiten Gang. Der Schrauber A12 zeichnet sich durch kompaktere Maße und ein Gewicht von nur 1000 g mit Akku aus, bei 18/45 Nm im weichen/harten Schraubfall.

