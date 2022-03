Alles auf Grün

Neu bei Milwaukee sind vier Akku-Kreuzlinienlaser mit grünem Licht. Die Reichweite der Modelle L4 CLL und L4 CLLP beträgt 30 m im Radius, die der größeren Modelle M12 CLLP und M12 3PL liegt bei 38 m. Mit einem Laserempfänger sind Reichweiten bis zu 50 m möglich. Zwei Geräte arbeiten mit einer 3,0 Ah-Zelle aus dem Redlithium-Akkuprogramm von Milwaukee. Geladen wird über einen USB-C-Anschluss am Gerät. Das ist auch während des Betriebs möglich. Die beiden anderen Geräte werden mit Akkus aus der M12-Serie betrieben – mit bis zu 15 Stunden Laufzeit. Für das Punkt-zu-Punkt-Ausrichten auf zwei Markierungen bietet Milwaukee eine einfache Möglichkeit: Ist die Laserlinie am ersten Punkt ausgerichtet, erfolgt die Feinjustierung an der zweiten Markierung mithilfe einer Stellschraube auf der integrierten Halterung, ohne dass sich der Lotpunkt verschiebt. Das Gerät selbst wird dabei nicht bewegt.

Techtronic Industries Central Europe GmbH

40724 Hilden

Tel. +49 2103 960

www.milwaukeetool.de