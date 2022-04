Versteckte Lichtpower

Die flächenbündige DOT 28 Leuchte von Georg Bechter Licht wird durch einen Ausblendring tagsüber nahezu unsichtbar und bringt am Abend einen feinen Lichtpunkt zum Vorschein.

Mit dem System DOT 28 begann der Einstieg von Georg Bechter Licht aus dem Bregenzerwald in die gehobene Lichttechnik. Viele LEDs streuten zuvor das Licht in alle Richtungen – die Konzentration fehlte, der Schattenwurf war dahin. Vom Sonnenlicht kennt man das parallele Licht. Daran angelehnt entstand ein extrem kompakter Reflektor mit ausgesuchten LEDs mit bester Farbwiedergabe (bis zu RA 93). Das Ganze in einem Lichtpunkt mit den Außenmaßen von 28 mm gebündelt, der sich ohne Rahmen in sämtliche Materialien integriert.

Wenn aus einem nur 28 mm kleinen Lichtpunkt über 1000 lm (Massivdecke) wie bei der DOT 28-Power-Leuchte strömen, dann entsteht etwas sehr Inspirierendes: ein kraftvoller, aber weicher Lichtkegel, der sich im Raum ausbreitet. Der Lichtpunkt wirkt wie ein Knopf in einem edlen Polster – zerreißt den Deckenspiegel nicht mehr wie klassische Spots. DOT 28 ist zu einem umfangreichen Lichtsystem angewachsen. Der flächenbündig in die Oberfläche integierte Lichtpunkt ist kaum wahrnehmbar. Hochwertige Reflektoren lassen Materialien in ihrer Tiefe wirken und ermöglichen eine dezente Klarheit.

Mit dem Entblendungsring verfeinert die ausgezeichnete Lichtqualität des bewährten DOT 28 weiter und erzeugt ein angenehmes und blendungsfreies Licht. Diese Variante ist tauglich für Bildschirmarbeitsplätze. Die neue Innovation des Ausblendring macht die Leuchte tagsüber nun nahezu unsichtbar und bringt am Abend einen feinen Lichtpunkt zum Vorschein. Georg Bechter Licht lässt die Lichtquelle verschwinden, um das Licht und dessen Qualität zu entfalten, nach dem Motto: »Wir machen sichtbar ohne sichtbar zu sein« -HN