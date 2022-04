Kaffee fürs Auge

Die österreichische Manufaktur Organoid erzeugt dekorative Oberflächen aus Naturmaterialien. Neueste Idee: Aus Kaffeepulver entsteht ein lederartiges Oberflächenmaterial.

Ein veganes Leder aus Kaffeepulver, das Kaffeeduft im Raum verströmt – das ist nur eines der erstaunlichen Produkte des Werkstoffherstellers Organoid, der sich darauf spezialisiert hat, Schichtstoffe aus natürlichen Materialien herzustellen: Blätter, Blüten, Kräuter, Moose usw. werden auf diverse Trägermaterialien gepresst: Holzwerkstoffe, flexible Vliese und Stoffe, Papiere und Selbstklebefolien.

Jetzt also Kaffeeleder, ein Upcycling-Produkt aus Produktionsresten, die ansonsten als Abfall entsorgt werden müssten. In einer hauchdünnen Schicht wird das Pulver auf ein dünnes, flexibles Flachsvlies oder auch auf leimdurchschlag-festes Kaschierpapier gepresst. Biegsam und wie Schichtstoff zu verarbeiten ist das vegane Leder in Einheiten der Größe 2950 x 1360 mm verfügbar, auch selbstklebend.

Werkstoff für alle Sinne

Wenn man mit den Fingern über die Naturtapete streift, spürt man die leicht körnige Oberfläche der Pulverschicht. Den aromatischen Duft behält der Kaffee auch als Wandbelag, dadurch empfiehlt sich eine Verwendung in assoziativ passendem Zusammenhang – in einer Kaffeebar, in einem Frühstücksraum, oder in einer von Naturmaterialien geprägten Wohnumgebung. Der Duft wird vom Hersteller als »stark« eingeordnet (verschiedene seiner Materialien duften unterschiedlich intensiv nach Ausgangsrohstoff). Die Flexibilität wird in der technischen Spezifikation als »mittel« definiert, ebenso wie die Abriebfestigkeit. Die Lichtechtheit ist »stabil«. Transluzent kann der Werkstoff, im Gegensatz zu einigen anderen Produkten des Herstellers, nicht verwendet werden. -JZ