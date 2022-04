Die Kante in neuem Licht

Das kreative Spiel mit Licht trägt zur Atmosphäre eines Raumes bei, und dafür ist nicht immer eine sichtbare Leuchte erforderlich – Raukantex zeigt, dass Leuchtelemente auch ganz unauffällig im Korpus integriert sein können.

Dem Fortschritt in der Materialentwicklung ist es zu verdanken, dass in Möbelbau und Raumgestaltung Lichteffekte möglich sind, die vor kurzer Zeit so noch nicht denkbar waren. Wie das aussehen kann, zeigt Rehau:

Kantenproduktfamilie Raukantex

Mit Hilfe programmierbarer LED-Bänder macht das transluzente Kantenband Raukantex Lite aus Schmalflächen echte Hingucker – nicht nur durch statisches Licht, sondern mit gesteuerten Lichtimpulsen oder Farbwechseln. Ganz ohne LED-Bänder kommt die Kante Raukantex Lumina aus: Sie nimmt Sonnenlicht oder Kunstlicht auf, bündelt es über sogenannte Lichtsammelpigmente und erzeugt damit überraschende Leuchteffekte. Die Möbelkante wird zum Eye-Catcher.

Raukantex Light Up schließlich ist eine phosphoreszierende Kante, die das Sonnen- oder Kunstlicht speichert und dadurch im Dunkeln leuchtet. Der Effekt hält stundenlang.

