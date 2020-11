Werkstattpraxis: Praktisches Helferlein

Die Korpuszwinge PRL 400 von Piher kommt unscheinbar daher, hat es aber in sich. Sie erreicht eine hohe Presskraft und erfreut den Tischler und Schreiner mit ausgeklügelten Details.

Die Werkzeuge des nordspanischen Herstellers Piher sind in Deutschland so etwas wie ein Geheimtipp. Das Familienunternehmen mit Sitz in Logrono und deutscher Vertretung in Steinfeld (Oldenburg) produziert professionelle Lösungen für das Handwerk und gibt eine 15-jährige Garantie auf seine Werkzeuge. Das Produktspektrum umfasst Zwingen aller Art, Befestigungs- und Spannwerkzeuge, Transporthilfsmittel, Schraubstöcke u.a.m.

Mit der PRL 400 stellt Piher eine Korpuszwinge mit 80 mm Ausladung für das Tischlerhandwerk vor. Mit einer Presskraft von 400 kg eignet sie sich für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Werkstatt oder auf Montage. Auf einer 18 x 7 mm-Schiene aus Stahl sitzen zwei Tempergussbacken, die mit Fiberglas verstärktem Nylon ummantelt sind. Sieben Stahlstifte im Inneren der Backen halten die Spannflächen perfekt parallel. Die bewegliche Backe ist mit einer geriffelten Fallschutzbremse ausgerüstet, deshalb benötigt die Schiene selbst keine Zähne. Ein schönes Detail ist der ergonomische Griff aus Buchenholz. Eine trapezförmige Spindel sorgt für einen schnellen Vorschub. An Zubehör gibt es schwenkbare Aufsätze, die beim Pressen von nicht parallelen Flächen extrem nützlich sind, austauschbare Schutzkappen, schützende Auflagen für die Schiene und ein Fuß zur Nivellierung. Die Korpuszwinge PRL 400 gibt es in vier Längen zwischen 150 und 950 mm. Sie ist wie alle Piher-Produkte ausschließlich über den Fachhandel erhältlich.

Piher Deutschland

49439 Steinfeld

Tel.: (05492) 962242

www.europe-tools.de