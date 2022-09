Natürlich im Wohnoffice

Von wegen Bewegungsmangel im Homeoffice: ausziehen, rollen, schieben, hochfahren, drehen. Team 7 bringt mit den Wohnoffice-Möbeln Bewegung ins heimische Büro. Die individuell zugeschnittenen Arbeitsplätze orientieren sich an persönlichen Bedürfnissen und räumlichen Möglichkeiten. Vom professionellen Office bis zur kleinen Nische im Wohnzimmer geben sie Raum zur individuellen Entfaltung.

Die Naturholzmöbel schaffen ein entspannendes Umfeld und bieten gleichzeitig ergonomische Gestaltungsfreiheit und clevere Funktionalitäten. So ist der »Pisa«-Schreibtisch stufenlos elektrisch höhenverstellbar, um in jeder gewünschten Position, sitzend oder stehend, arbeiten zu können. Und der smarte Sekretär »Sol« birgt auf kleinem Raum alles, was für die täglichen Aufgaben benötigt wird, sogar eine eigene Powerstation. Für den richtigen Schwung sorgt der »Lui«-Bürodrehstuhl.

