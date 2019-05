Mit Tablet und Laser: So geht Fensteraufmaß heute

Mit einem Laserdistanzmessgerät werden alle Maße digital erfasst und die Werte sofort fehlerfrei in die App Siebert Scale übertragen. Für KlaesKunden ist die Nutzung der App jetzt noch einfacher. Sie übertragen mit dem neuen Klaes-Connector im Handumdrehen die relevanten Projektdaten an die Aufmaß-App und können sofort loslegen. Die Klaes-Fenstertypen und -systeme sind dann die Grundlage für die aufzumessenden Elemente. Die erfassten Daten gehen dann auch wieder zurück in die Klaes-Software und werden dort direkt weiterverwendet – fertig!

Siebert Scale: Halle 27, K57

Klaes: Halle 27, D67

Siebert Scale GmbH

47574 Goch

Tel.: (02823) 4256-0

www.siebertscale.de