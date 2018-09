So will es der Naturholz-Trend: unsichtbar geölt und fühlbar matt

Früher konnten Holzöle die Maserung gar nicht genug anfeuern. Doch seit einiger Zeit macht sich auf Parkettfußböden, Treppen und Möbeln ein Trend bemerkbar, der in die entgegengesetzte Richtung weist: nicht-anfeuernde Rohholzeffekt-Öle, die das Holz nahezu unsichtbar schützen. Diesem Trend folgt das Oli-Natura Scandic-Oil. Es lässt Holz wie frisch geschliffen und unbehandelt erscheinen. Die pflegeleichte Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Das kobalt- und oximfreie Produkt basiert auf einer Öl-/Wasseremulsion, die eine farbvertiefende Wirkung verhindert und ohne Lösemittel auskommt. Es lässt sich manuell und maschinell in zwei Arbeitsgängen verarbeiten. Durch Verpadden in der Nassphase erhält die Holzoberfläche eine fühlbare Mattigkeit und sieht naturbelassen aus. Der Zweitauftrag kann nach zwei Stunden erfolgen, sodass eine Grundbehandlung innerhalb eines Tages möglich ist.

Oli Lacke GmbH

09244 Lichtenau

Tel.: (037208) 84-0, Fax: -382

www.oli-lacke.de